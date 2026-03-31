Crece preocupación por presunto estado del aeropuerto Bonilla Aragón y retrasos en su modernización

Un llamado al Gobierno Nacional, a la Aeronáutica Civil y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) hicieron las organizaciones gremiales y empresariales del Valle del Cauca, al expresar su preocupación por posibles dificultades en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.

Los gremios esperan que se tomen decisiones estratégicas en materia de infraestructura para esta terminal aérea, considerada la tercera más importante del país, por donde se movilizan cerca de 7 millones de pasajeros al año.

Cabe recordar que la Aeronáutica Civil asumió la administración directa del aeropuerto desde el 1 de septiembre de 2025 como una medida temporal, mientras se adjudica una nueva Asociación Público-Privada (APP) denominada “Aeropuertos del Suroccidente”, liderada por la ANI. Sin embargo, casi siete meses después, el proceso no ha concluido, lo que, según los gremios, resulta preocupante ante la falta de un cronograma con plazos definitivos.

Juan Manuel San Clemente, director ejecutivo del Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca dijo que los gremios están haciendo un llamado constructivo y exprsan su preocupación frente a la situación del Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón “sin embargo, Tras 7 meses de que la aeronáutica civil asumiera su administración de manera temporal, aún no existe un cronograma claro ni vinculante para la adjudicación de la nueva concesión. Esto genera incertidumbre para la región. Adicionalmente hemos conocido alertas ciudadanas sobre posibles problemas en la infraestructura como el deterioro en la pista, fallas en sistemas críticos y deficiencias en mantenimiento”.

Por otro lado, las organizaciones, agrupadas en una mesa técnica de observación, han solicitado mediante derechos de petición información sobre la operación actual del aeropuerto. No obstante, aseguran que hasta la fecha no han recibido una respuesta.

María Isabel Ulloa directora ejecutiva de ProPacífico también manifestó su preocupación y la de otros gremios “ProPacífico y otras organizaciones regionales hacemos un llamado a la Aerocivil, porque tal como lo habíamos previsto desde que la concesión terminó, el aeropuerto ha tenido serias eh deficiencias en su administración. Nosotros seguimos pensando que la modernización del aeropuerto es a través de una concesión y por eso hacemos un llamado no solo a solucionar los temas del mantenimiento, sino avanzar en la APP que será la real modernización del Aeropuerto Alfonso Borja Aragón”, precisó Ulloa.

En cuanto al mantenimiento, tema que ha sido denunciado recientemente, se advierten presuntas condiciones de deterioro en la infraestructura. Entre ellas, el posible agotamiento de la pista principal, fisuras en calles de rodaje y plataformas, obsolescencia de algunos sistemas críticos como la red contra incendios y equipos de climatización, crecimiento del césped en zonas aledañas a la pista, fallas en los sistemas ILS (Instrument Landing System) e interrupciones en los servicios de parqueadero.

No obstante, se aclara que no existe información oficial que permita verificar estas denuncias, las cuales han circulado de manera anónima.

Sobre la inversión anunciada por la Aeronáutica Civil para la “modernización” del aeropuerto, estimada en 215.000 millones de pesos para el periodo 2026–2030, los gremios consideran que no responde a las necesidades actuales, ya que estaría enfocada principalmente en garantizar la operación y el mantenimiento básico.

En contraste, mediante iniciativa privada se contempla un programa integral que incluye nuevas infraestructuras y ampliaciones, con una inversión cercana a 1,5 billones de pesos.

Aunque se han informado ajustes en el cronograma, persisten retrasos en etapas clave, como la aprobación del proyecto, que aún requiere concepto CONPES y validación del CONFIS, así como su publicación y el inicio del proceso de selección abreviada. Esta situación, advierten, genera incertidumbre en la región y retrasa una inversión estratégica para fortalecer la conectividad del suroccidente colombiano.

En ese contexto, los gremios firmaron una solicitud dirigida al Gobierno Nacional en la que plantean varias peticiones:

Publicar información completa, verificable y detallada sobre la ejecución de los recursos de transición.

Elaborar y divulgar un plan de mantenimiento de la infraestructura crítica con indicadores de seguimiento.

Publicar un cronograma vinculante del proceso de adjudicación de la APP.

Avanzar sin demora en la aprobación del proyecto de APP de iniciativa privada y en su publicación para terceros interesados, con miras a la adjudicación de la nueva concesión.

Crear un espacio formal de interlocución técnica mensual con el sector productivo del Valle del Cauca.

“Desde los gremios hacemos un llamado respetuoso, pero urgente al gobierno nacional para que se publique información clara, se garantice el mantenimiento adecuado y sobre todo se avance sin más retrasos en la adjudicación de la iniciativa privada. El aeropuerto no puede esperar porque es una prioridad estratégica para la competitividad y el desarrollo de toda una región”, puntualizó Juan Manuel Sanclemente.

Finalmente, el sector productivo y gremial del suroccidente colombiano reiteró su compromiso con el desarrollo regional y su disposición para contribuir técnicamente a la búsqueda de soluciones. Señalan que este llamado refleja la confianza en las instituciones y la convicción de que, con decisión y transparencia, el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón puede consolidarse como una terminal de clase mundial al servicio de la región y del país