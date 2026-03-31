Doble homicidio en Zarzal, Valle: asesinan a dos vigilantes en presunto hurto

Un doble homicidio fue reportado en el municipio de Zarzal, norte del Valle del Cauca. Dos vigilantes de una granja porcina fueron asesinados a disparos en un presunto caso de hurto.

De acuerdo con el reporte preliminar, los trabajadores habían iniciado su turno sobre las 5:00 de la tarde sin ninguna novedad. Sin embargo, minutos después habrían sido atacados por sujetos armados, quienes al parecer los despojaron de sus armas de dotación.

Las víctimas fueron identificadas como Alex Mauricio Cairasco Romero, de 45 años, quien llevaba seis años laborando en la empresa de seguridad y, al momento del ataque, realizaba una ronda; y Cristian Camilo Giraldo, de 23 años, quien llevaba cerca de un mes en el cargo y se encontraba en la entrada principal del lugar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer los móviles del crimen y dar con los responsables de este doble asesinato