Crece la pelea entre Enrique Gómez e hijos del expresidente Álvaro Uribe: ¿por qué razón?
Tomás Uribe puso en duda si los cuestionamientos del senador electo cuentan con el aval de Abelardo de la Espriella
Una fuerte polémica generaron las declaraciones del senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, en las que pidió apoyar a Abelardo de la Espriella y no permitir que siga la eterna pelea entre el expesidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro, que recae en las campañas de Paloma Valencia e Iván Cepeda.
“No veo al expresidente Uribe en el tarjetón y él es quien le está haciendo la campaña a Paloma. ¿Otra vez otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe?, ¿sí será eso lo que necesita Colombia?”, menciona Gómez en el video publicado en su cuenta de X.
A raíz de esas declaraciones, los hijos del expresidente Álvaro Uribe reaccionaron públicamente. Tomás Uribe escribió: “Es imposible no preguntarse si Abelardo de la Espriella autorizó los ataques de Enrique Gómez en contra de Álvaro Uribe y del Centro Democrático”.
“Es algo deslucido andar repitiendo el adagio de la panela (Álvaro Uribe 2002) y a la vez desacreditar una candidatura por contar con el respaldo de Uribe”, agregó.
Por su parte, Jerónimo Uribe también respondió y cuestionó los planteamientos del senador electo: “Dr Enrique, escuchar de usted el mismo planteamiento de Santos causa algo de sorpresa, pero en lo absoluto dolor”.
Además, dejó clara su posición frente al escenario electoral: “Yo por mi parte he dicho sin ambigüedad que si Paloma no pasa a segunda vuelta, felizmente voto por Abelardo”.
En respuesta, Enrique Gómez elevó el tono del debate y defendió su postura. “Jerónimo, de acuerdo, el enemigo es el candidato de las FARC. Quítale el ‘heredero’”, escribió.
También agregó: “Hay tres opciones: FARC, el establecimiento en pleno (hasta con el santismo) y una opción de verdadera independencia”, en referencia a la candidatura de Abelardo de la Espriella.
Finalmente, Gómez lanzó críticas directas contra los Uribe: “Deslucido es tratar a los aliados naturales de ‘pendejos’ o armar campañas sucias como ‘no botes tu voto’, como lo hizo tu hermano Tomás contra Salvación Nacional”.
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