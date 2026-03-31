Crece la pelea entre Enrique Gómez e hijos del expresidente Álvaro Uribe: ¿por qué razón?

Crece la discusión entre los hijos de Álvaro Uribe y Enrique Gómez

Una fuerte polémica generaron las declaraciones del senador electo de Salvación Nacional, Enrique Gómez, en las que pidió apoyar a Abelardo de la Espriella y no permitir que siga la eterna pelea entre el expesidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro, que recae en las campañas de Paloma Valencia e Iván Cepeda.

“No veo al expresidente Uribe en el tarjetón y él es quien le está haciendo la campaña a Paloma. ¿Otra vez otros 10 o 20 años de Petro contra Uribe?, ¿sí será eso lo que necesita Colombia?”, menciona Gómez en el video publicado en su cuenta de X.

A raíz de esas declaraciones, los hijos del expresidente Álvaro Uribe reaccionaron públicamente. Tomás Uribe escribió: “Es imposible no preguntarse si Abelardo de la Espriella autorizó los ataques de Enrique Gómez en contra de Álvaro Uribe y del Centro Democrático”.

“Es algo deslucido andar repitiendo el adagio de la panela (Álvaro Uribe 2002) y a la vez desacreditar una candidatura por contar con el respaldo de Uribe”, agregó.

Por su parte, Jerónimo Uribe también respondió y cuestionó los planteamientos del senador electo: “Dr Enrique, escuchar de usted el mismo planteamiento de Santos causa algo de sorpresa, pero en lo absoluto dolor”.

Además, dejó clara su posición frente al escenario electoral: “Yo por mi parte he dicho sin ambigüedad que si Paloma no pasa a segunda vuelta, felizmente voto por Abelardo”.

En respuesta, Enrique Gómez elevó el tono del debate y defendió su postura. “Jerónimo, de acuerdo, el enemigo es el candidato de las FARC. Quítale el ‘heredero’”, escribió.

También agregó: “Hay tres opciones: FARC, el establecimiento en pleno (hasta con el santismo) y una opción de verdadera independencia”, en referencia a la candidatura de Abelardo de la Espriella.

Finalmente, Gómez lanzó críticas directas contra los Uribe: “Deslucido es tratar a los aliados naturales de ‘pendejos’ o armar campañas sucias como ‘no botes tu voto’, como lo hizo tu hermano Tomás contra Salvación Nacional”.

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