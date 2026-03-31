Capturaron a presunto cabecilla de apoyo de disidencias de Farc entre Valle del Cauca y Quindío

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Ejército y Policía capturaron en el Valle del Cauca a alias Gonzalo, presunto cabecilla de las redes de apoyo a estructuras residuales del Frente 57 Yair Bermúdez

Tropas del Batallón de Montaña N.° 5, en respuesta a su misión de proteger el departamento del Quindío de las intenciones delictivas del grupo armado organizado residual Frente 57 Yair Bermúdez, en las últimas horas materializaron la captura de alias Gonzalo en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca.

El coronel Julián Andrés Arango Betancourt, comandante Octava Brigada, explicó “Luego de varios meses de seguimiento, a través de inteligencia del Batallón de Montaña N.°5, con apoyo del Batallón de Montaña N.°10 y el Cuerpo Élite de Investigación, CELIT, de la Policía Nacional, se efectuó la judicialización de este sujeto, para posteriormente realizar labores de allanamiento en una vivienda ubicada en la vereda La Cabaña de Sevilla, Valle del Cauca”

Cortesía Brigada

Al momento de registrar el inmueble, las unidades hallaron un arma corta calibre 7.65, un proveedor, una escopeta, cartuchos de diferentes calibres y un radio de comunicaciones.

Hombre de confianza de las disidencias de las Farc

Alias Gonzalo era hombre de confianza de Edinson Yair Bermúdez Verano, alias Hugo, cabecilla principal del Frente Adán Izquierdo, quién fue neutralizado en desarrollo de operación militar en el año 2021.

Así mismo, fue capturado en noviembre de 2021 por el delito de concierto para delinquir agravado y condenado a 48 meses de prisión. Una vez recobro su libertad, se vinculó al Frente 57 Yair Bermúdez, estructura creada en el año 2023 por alias Oscar Barreto en homenaje a Edinson Yair Bermúdez Verano, alias Hugo.

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Recientemente sería presuntamente hombre de confianza de alias Mira, segundo cabecilla del GAOr 57 Yair Bermúdez, y estaría encargado de delinquir en Sevilla, Ceilán y Barragán.

Se hacía pasar por líder social

Según el Ejército, este hombre se hacía pasar por líder social y bajo esa figura, informaba al Frente 57 de quienes estaban en desacuerdo con la estructura para que se generaran homicidios selectivos y desplazamientos forzados, entre estos, el homicidio de Fabián Castaño Serna, presidente de la JAC de la vereda La Alejandría, hecho ocurrido en zona rural de Tuluá, Valle del Cauca, el pasado mes de enero del año 2024.

Alias Gonzalo, al parecer, tendría una trayectoria criminal de cuatro años con incidencia en zona rural del municipio de Sevilla, Valle del Cauca, de igual manera, presenta tres anotaciones por el delito de concierto para delinquir.

Distribuía panfletos amenazantes

Entre sus funciones tendría la distribución de apología criminal de la estructura: comunicados oficiales y panfletos extorsivos intimidatorios a campesinos, ganaderos y comerciantes de la zona. Así mismo, sería el encargado del abastecimiento de víveres a este grupo armado organizado, ocultamiento de elementos ilícitos y consecución de tecnología en favorecimiento de la estructura.

Cobraba extorsiones

Sería responsable de adelantar el cobro de extorsiones al gremio de comerciantes, ganaderos, transportadores, sector turismo, sector comercio, agricultores y finqueros en zona rural de los municipios de Caicedonia y Sevilla, Valle, a quienes les hacía exigencias económicas desde $10.000.000 hasta $200.000.000 millones.

Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad competente, que le imputa cargos por los delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones de uso privativo de las Fuerzas Militares, proselitismo y constreñimiento a la población civil.