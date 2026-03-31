Cali envía masiva ayuda humanitaria a Montería en Semana Santa tras afectaciones por el invierno

El proceso de recolección y preparación de la ayuda contó con el apoyo de empresas, donantes y voluntarios. Foto: Banco de Alimentos de Cali.

Cali

El Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Cali lidera el envío de una caravana humanitaria hacia Montería para atender a comunidades vulnerables afectadas por la reciente ola invernal.

La iniciativa que se realiza en plena Semana Santa está enfocada en responder a necesidades urgentes derivadas del desbordamiento del río Sinú.

Son más de 82 toneladas de alimentos y suministros como medicamentos, kits de aseo, pañales y ropa, que serán entregados a las familias más afectadas.

“Es el momento donde todos los que le ayudaban los han dejado de ayudar y por eso nosotros hemos llegado. Se ha puesto en marcha una misión que nos recuerda el verdadero sentido de la solidaridad. Gracias a la unión generosa de empresas, donantes, personas naturales, voluntarios, hoy es posible llevar cientos de miles de kits humanitarios. No solo es una ayuda material, es también la presencia nuestra en medio de estos territorios” señaló el padre Joaquín Alberto Gómez Rendon, director del Banco de Alimentos Cali.

El proceso de recolección y preparación de la ayuda contó con el apoyo de empresas, donantes y voluntarios que, durante 28 días, participaron en la clasificación y empaque de los suministros. En total, 285 personas sumaron más de 475 horas de trabajo, en articulación con organizaciones sociales y autoridades.