Aumentan los ataques contra semáforos en Cali y crece el riesgo en las vías

Los corredores más afectados son la avenida Pasoancho y la calle 70. Fotos: Alcaldía de Cali.

Cali

La Secretaría de Movilidad de Cali denunció el aumento de la vandalización contra la red semafórica de la ciudad, una situación que, según la dependencia, está afectando la movilidad y elevando el riesgo para conductores y peatones.

En lo corrido de año se han registrado más de 65 casos, incluidos más de 12 en los últimos diez días. Estos hechos han dejado al menos 15 intersecciones fuera de servicio, principalmente por el hurto de cableado eléctrico y de fibra óptica, así como daños en los sistemas electrónicos.

Según la dependencia, las pérdidas económicas ya superan los 2.500 millones de pesos, aunque el impacto más grave es en la seguridad vial.

“Durante el 2025 que sufrimos más de 200 vandalizaciones, tenemos estimado que el costo de recuperar esas intersecciones superó los 1.500 millones de pesos. Lo que va del 2026 con más de 65 vandalizaciones ya está superando los 250 millones de pesos, pero más allá del costo económico es el costo en la movilidad y sobre todo en la seguridad vial”, detalló, Carlos Santacoloma, subsecretario de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial.

El funcionario indicó que los corredores más afectados son la avenida Pasoancho y la calle 70, donde se concentra la mayoría de los daños. Además, explicó que, aunque algunas intersecciones se recuperan rápidamente, otras no han podido ser restablecidas debido a fallas más complejas en sus componentes electrónicos.

“Día de por medio estamos recibiendo una vandalización, a veces masiva. los corredores que más sufren son el corredor de la calle 13, esta es la Paso Ancho, más o menos desde la desde la 100 hasta la carrera 50, otro corredor es la calle 16 también desde la 100 hasta la 50 y eh otro corredor es el de la 70 en toda su extensión”, agregó.

Mientras continúan las labores de reparación a la red semafórica, la secretaría reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar estos hechos ante las autoridades competentes.