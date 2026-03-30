Aerocivil anuncia inversiones por más de $215 mil millones para modernizar el Aeropuerto de Cali

En mantenimiento del aeródromo de Palmira, Valle del Cauca, se invertirán más de $31 mil millones para el segundo semestre de 2026

Durante estos casi siete meses, la Aerocivil ha fortalecido la seguridad operacional y la prestación del servicio, en un contexto de crecimiento sostenido en el número de pasajeros.

En materia de infraestructura, desde la retoma de la operación se han destinado más de $13.399 millones en una estrategia integral de mantenimiento y conservación del aeropuerto.

Estas intervenciones han incluido trabajos en el lado tierra, torre de control, sistemas electromecánicos, muelles de abordaje, bandas transportadoras, plataformas, pista, calles de rodaje, ayudas visuales, sistemas de energía, drenaje y cerramiento perimetral, así como la modernización del Centro de Control de Operaciones Aeroportuarias.

Estas inversiones continuarán hasta mediados de 2026 con recursos adicionales por $2.050 millones. Posteriormente, se asumirá el mantenimiento con una inversión proyectada de $31.080 millones para el segundo semestre de 2026, lo que permitirá seguir garantizando condiciones óptimas de operación y servicio.

De manera paralela, la entidad avanza en la estructuración de un ambicioso paquete de proyectos de modernización por $215.657 millones, que serán financiados mediante un CONPES y ejecutados entre 2026 y 2030. Estas iniciativas contemplan la construcción de una nueva subestación eléctrica, la implementación de un moderno sistema de manejo de equipajes (BHS), la instalación de nuevos puentes de abordaje en la terminal nacional y el mejoramiento integral de la pista, calles de rodaje y plataforma.

Con estas acciones, la Aeronáutica Civil proyecta transformar la experiencia de los pasajeros y consolidar al Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón como una de las terminales aéreas más importantes del país y la región.