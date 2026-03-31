Atacan con arma blanca a joven fotógrafo mientras estaba en una tienda de Bosa

Sobre las 7:30 de la noche de este lunes, en una tienda de la localidad de Bosa, un hombre al parecer guiado por otro, atacó a un joven de 21 años con un arma blanca. Sin mediar palabra, el hombre en repetidas ocasiones, agrede a la víctima causándole heridas en el brazo derecho y el cuello.

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En los videos de las cámaras de seguridad se ve como el agresor sale del lugar gritando y exhibiendo el cuchillo como si fuera un premio su actuación.

El video y las fotos del agresor fueron expuestas por el concejal de Bogotá, Angelo Schiavenato quien minutos antes había compartido con el fotógrafo.

“Amigos de Bosa dijeron que la situación es muy peligrosa y no se atrevían ni siquiera a compartir la foto en Instagram”, dijo el concejal a Caracol Radio.

Tras el ataque el joven fue traslado al Hospital de Bosa para recibir atención medica y fue dado de alta, ya que sus heridas no son de gravedad.

Por ahora, las autoridades ya tienen en su poder los videos originales de los hechos para identificar al agresor.

Por otra parte, fuentes confirmaron que la víctima al parecer tiene rencillas con el hombre que lo atacó. Además registra anotaciones por hurto, consumo de sustancias psicoactivas, porte de armas y traslados al Centro de Protección.