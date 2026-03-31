Agua potable, vías rurales y saneamiento lideran gestión del 2025 en Clemencia- Bolívar

Con avances significativos en infraestructura básica, inversión social y fortalecimiento institucional, el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo presentó ante la comunidad el balance de su gestión correspondiente a la vigencia 2025, en un ejercicio de rendición de cuentas que evidenció importantes logros en agua potable, vías rurales y desarrollo social.

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Durante su intervención, el mandatario se refirió a la situación relacionada con la empresa operadora del servicio de agua Acuacor, aclarando que las dificultades financieras que presenta el operador no comprometen la prestación del servicio en el municipio.

El alcalde aseguró que la Administración Municipal adelanta las gestiones jurídicas necesarias para garantizar la continuidad del suministro de agua potable, brindando tranquilidad a los habitantes de Clemencia.

Agua potable: nuevos pozos y fortalecimiento del sistema

Uno de los anuncios más relevantes durante la jornada fue el avance en la construcción de dos nuevos pozos profundos, obras estratégicas orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable en la cabecera municipal, una de las principales necesidades históricas de la comunidad.

Estas acciones se complementan con la optimización del sistema de acueducto, que actualmente alcanza una cobertura del 83,98 %, beneficiando a más de 10.000 habitantes, gracias a la recuperación de pozos existentes, la reubicación de tuberías y la implementación de una planta piloto de potabilización.

La construcción de los nuevos pozos representa un paso fundamental hacia la mejora del servicio, fortaleciendo la cobertura y asegurando el suministro continuo para cientos de familias.

Inversión histórica en vías rurales y movilidad

Otro de los ejes estratégicos de la gestión fue el fortalecimiento de la conectividad vial. Durante 2025, la administración municipal ejecutó el mantenimiento y adecuación de 18,62 kilómetros de vías rurales, facilitando el transporte de productos agrícolas y mejorando la conexión entre el campo y la cabecera municipal.

Asimismo, se adelantaron obras de pavimentación en concreto rígido en sectores urbanos, mejorando la movilidad y la seguridad vial, y generando mejores condiciones para el desarrollo económico local.

Estas intervenciones se complementaron con 6 kilómetros de rocería y limpieza vial, contribuyendo a la conservación de la infraestructura y la reducción de riesgos en temporadas de lluvia.

Infraestructura y saneamiento: obras de alto impacto

En materia de saneamiento básico, el municipio avanzó en la construcción de redes y acometidas de alcantarillado sanitario para barrios que convergen en la EBAR Cementerio, una obra superior a 2.836 millones de pesos, que permitirá mejorar significativamente el manejo de aguas residuales.

A esto se suman obras de protección en el puente vehicular sobre el arroyo de Chiquito, en la vía hacia Piñique, mitigando riesgos de erosión, así como la remodelación del Parque de Piedra, ejecutada con una inversión cercana a 1.901 millones de pesos.

Gestión eficiente de regalías y desarrollo social

El informe también destacó los resultados positivos en el manejo de los recursos del Sistema General de Regalías (SGR), donde el municipio obtuvo un promedio anual de 89 puntos en evaluación de desempeño, alcanzando un pico histórico de 97 puntos, posicionándose como referente regional en buenas prácticas administrativas.

En materia social, uno de los programas más destacados fue el fortalecimiento del emprendimiento femenino, que benefició directamente a 60 mujeres del municipio mediante procesos de formación técnica y empresarial.

Con una inversión superior a 416 millones de pesos, las beneficiarias recibieron capacitación en gastronomía tradicional, modistería, confección, peluquería y repostería, fortaleciendo sus capacidades productivas y generando nuevas oportunidades de ingresos.

Planeación estratégica y visión a futuro

Pensando en el desarrollo a largo plazo, la administración municipal destinó cerca de 598 millones de pesos a estudios y diseños técnicos que permitirán ejecutar nuevos proyectos de infraestructura en fases futuras, incluyendo pavimentos rígidos, box culverts, placas huellas y andenes urbanos.

Como parte de esta visión, también se logró la adquisición de un predio de 1.368 metros cuadrados en el barrio Bello Horizonte, conocido como Las Brisas de la Cantera, destinado a la futura construcción de un moderno complejo recreodeportivo para la comunidad.

Un municipio que consolida resultados

Durante la rendición de cuentas, el alcalde Miguel Samir Barrios Coneo reiteró que los resultados alcanzados reflejan una administración comprometida con atender las necesidades prioritarias del municipio, especialmente en servicios esenciales como el agua potable, la movilidad y el saneamiento básico.

La construcción de los dos nuevos pozos profundos, junto con la intervención en vías rurales y obras de alcantarillado, se consolida como uno de los avances más importantes del año, al representar soluciones estructurales que impactan directamente la calidad de vida de los habitantes.

Con estos resultados, la Administración Municipal reafirma su compromiso de continuar ejecutando obras que fortalezcan el desarrollo integral del territorio y mejoren el bienestar de la población.