Real Cartagena responde a críticas por precios de la boletería ante Envigado

A pocos días de disputarse la gran final, el club Real Cartagena entregó un mensaje dirigido a su hinchada, destacando el compromiso social que motivó la estrategia implementada para la venta de boletería del compromiso ante Envigado.

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La institución auriverde señaló que uno de los principales objetivos fue permitir que un mayor número de cartageneros pudiera asistir al estadio y acompañar al equipo en este importante encuentro. Por ello, aseguró que más del 40% del aforo disponible se mantuvo con precios populares de $20.000 en las tribunas norte y sur.

Asimismo, el club informó que, tras escuchar las solicitudes de los aficionados y atendiendo también el respaldo expresado por el alcalde de la ciudad, tomó una nueva determinación para beneficiar a quienes deseen asistir a la final desde otras localidades del estadio.

De acuerdo con lo anunciado, las personas que compren entradas en las tribunas Occidental Alta, Occidental Baja y Oriental recibirán un boleto adicional sin costo para el primer partido de Real Cartagena en el Torneo BetPlay II, manteniendo la misma ubicación adquirida inicialmente.

En su pronunciamiento, el equipo reiteró que mantiene un fuerte compromiso con la ciudad y reconoció el papel que cumple como referente deportivo, social y emocional para miles de cartageneros.