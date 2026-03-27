“Cuando amas a alguien, no significa que tienes que estar y vivir con ellos”, Pattie Boyd

La modelo y fotógrafa Pattie Boyd estuvo en los micrófonos de 6AM W, conversando sobre el aniversario de su matrimonio con el cantautor y guitarrista inglés Eric Clapton en 1979, un día como hoy, 27 de marzo, hace 47 años.

“Sí, por supuesto, lo recuerdo muy claramente. Sí, estaba usando un vestido de satín blanco y un pequeño velo sobre mi espalda y en mi cabello había un montón de flores blancas y amarillas. Y nos casamos en una pequeña y hermosa iglesia mexicana en Tucson, Arizona, con un cura mexicano adorable”.

Con respecto a por qué decidió invitar a Harrison a su boda con Clapton, explica que lo hizo “porque todavía lo amo, ¿sabes? Sería muy ruido no invitar a alguien que he amado en mi vida. Y, ¿sabes? Estaba con su nueva novia, Olivia. Y invitamos a muchos otros músicos y amigos. Todos los Beatles, excepto John Lennon, quien tuvo que quedarse en Nueva York porque, ¿sabes? Podría tener un problema en volver. Y, ¿sabes? Fue una maravillosa fiesta de casamiento".

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Para ella, la razón de la separación de los Beatles fue que “una gran crisis como esta, involucrando a cuatro personas que eran muy importantes en todo el mundo,nunca ha habido una sola instancia que haya creado este caos. Es una combinación de muchas situaciones. Han estado juntos por muchos años, han estado tan cerca juntos como hermanos por muchos años, y creo que todos sentieron en diferentes maneras que era hora de separarse y hacer su propia creatividad individual, en lugar de hacerlo todos juntos, todo el tiempo. Sabes, hay muchos factores que vienen a esta historia. Y, por supuesto, sé que mucha gente le gusta decir y culpar a Yoko Ono, pero esto no es verdad”.

Hablando sobre cómo mantuvo su relación con George Harrison después de separarse, dice que “sí, me refiero a que tomó un poco de tiempo para nosotros llegar a acuerdos con el hecho de que nos habíamos separado, pero nos dimos cuenta de que siempre seríamos amigos, porque casi hemos crecido juntos en muchas formas espiritualmente y en las formas del mundo y creo que como hermanos y hermanas, nunca queríamos perder el contacto con el otro. Y también, antes de que muriera, vino a visitarme aquí en mi casa, en el país. Y entonces, ese amor siempre estaba ahí. Porque cuando amas a alguien, no significa que tienes que estar y vivir con ellos”.

Confesó que la vida con George Harrison no era fácil ya que “sí, teníamos que quedarnos en casa, o sea, quizás una o dos veces por semana para cenar, pero era muy molesto porque la gente se acercaba a nuestra mesa y nos pedía autógrafos mientras estábamos en medio de una conversación y, ya sabes, se volvió muy aburrido y tedioso, así que no salíamos. Es mucho más fácil quedarse en casa. Y me gusta cocinar, preparo diferentes platos y teníamos amigos que venían a cenar con nosotros”.

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Reveló que aún sigue en contacto con Eric Clapton y de hecho “sí, sigo en contacto. De hecho, voy a verlo tocar en mi ciudad a principios del mes que viene, en abril y él sabe que voy. Así que estoy muy emocionada. No sé si lo veré entre bastidores porque normalmente no le gusta ver a nadie. Así que no lo sé. Ya veremos”.

Sobre si se enamoró inmediatamente de Harrison cuenta que “No, no lo hice. Ya sabes, no. Creo que me pareció muy atractivo, muy encantador y muy amable. Y se parecía a mí. No me enamoré de inmediato, no. No, él no se enamoró de inmediato”.

Por último, dijo sobre el aniversario de su matrimonio que “no lo recordaba en absoluto. Lo siento mucho. Estaba pensando en otras cosas”.

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