Investigan muerte de soldado en Sabanalarga: esto se sabe

Como Anderson de Jesús Muñoz Sarmiento, de 25 años, fue identificado el joven que falleció en las últimas horas, luego de permanecer luchando por su vida tras ser víctima de un ataque con arma blanca en la calle 21 con carrera 10, en el municipio de Sabanalarga.

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La víctima, quien era soldado profesional y prestaba su servicio en el departamento del Magdalena, se encontraba de civil al momento de los hechos. Tras el ataque, fue trasladado a la Clínica San Rafael, donde falleció hacia las 10:20 p.m. del domingo debido a la gravedad de las heridas, según informó la Policía del Atlántico.

Hipótesis del caso

De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por las autoridades, el hecho se habría originado por presuntos problemas de índole pasional. Al parecer, el joven fue atacado por un hombre que sería la expareja de una mujer.

Sobre el presunto responsible, la Policía indicó que ya existen indicios sobre su identidad y que se adelantan operativos para lograr su captura y posterior judicialización.

Aumenta la preocupación por la violencia

Este caso ha encendido las alarmas en Sabanalarga, ya que con este homicidio se eleva a ocho el número de personas asesinadas en lo que va del 2026, una cifra considerablemente mayor frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron solo dos casos.

Además, durante el mismo fin de semana se reportó otro hecho de violencia en el que una mujer resultó herida con arma blanca, lo que incrementa la preocupación entre las autoridades y la comunidad.