Prontuario criminal de capturados por secuestro de Diana Ospina: uno tenía medida domiciliaria

Se conoce video clave de Diana Ospina tomando un taxi, antes de su desaparición

Las autoridades de Bogotá dieron a conocer más detalles de la captura de los dos hermanos implicados en el secuestro y robo a Diana Ospina el pasado 22 de febrero.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó que estas capturas son “un paso importante en esta investigación”.

“Queda una parte y siguen desplegados los esfuerzos en una segunda fase para poder identificar a todos los responsables de este delito que se cometió el pasado 22 de febrero”, manifestó el alcalde Galán.

¿Quiénes son los capturados por el secuestro y robo de Diana Ospina?

Los capturados son dos hermanos. Uno de ellos es Diego Armando Gómez Cardozo, conocido como alias ‘Pachanga’, quien tiene 33 años y, al momento del secuestro de Ospina, cumplía medida preventiva domiciliaria por los delitos de hurto y porte ilegal de armas.

El otro hermano es Juan Pablo Gómez Cardozo, alias ‘Pablito’, quien tiene 21 años y había salido de la cárcel hace seis meses.

El brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que “estos delincuentes quedan con medidas de aseguramiento por los delitos de secuestro, hurto calificado y agravado”.

Así, ambos sujetos se enfrentarían a una pena de hasta 24 años de cárcel.

Trataron de engañar a las autoridades

Durante la investigación, se logró determinar que estos criminales realizaron diferentes acciones para evitar su captura.

Cambiaron cuatro veces de lugar de residencia, eliminaron sus redes sociales y utilizaron celulares con números internacionales.

Hasta alias ‘Pablito’ se presentó ante el Gaula para despistar a los investigadores haciéndose pasar por inocente.

Las autoridades estuvieron en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, donde los hermanos fueron capturados en plena vía pública. En el momento de la captura, les fueron hallados dos celulares, donde se obtuvieron más pruebas de su accionar criminal.

Fallas en las políticas contra criminales

El alcalde Galán insistió en que el sistema necesita sanciones más efectivas para este tipo de delincuentes, que por un lado pagan sus condenas y cuando salen reinciden y por otro, siguen cometiendo delitos estando en detención domiciliaria.

“No estoy cuestionando la decisión de un juez o de un fiscal, sino del sistema que hoy no está logrando de manera eficaz sacar a delincuentes de la calle el tiempo que se necesita para garantizar proteger a los demás ciudadanos y este caso lo evidencia”, señaló.

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, explicó que uno de los ejes del “paseo millonario” es la ausencia de control en el manejo de los taxis.

En un tamizaje realizado por el GAULA se evidenció que el 60% de los conductores de taxi en la ciudad tenía registros penales, según Restrepo.

“Si a eso le sumamos que la relación entre el propietario del vehículo y el conductor del taxi no tiene un hilo de responsabilidad, encontramos que no hay un conocimiento directo y preciso de quién es el responsable de la vida y la integridad del cliente que está llevando”, manifestó.

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