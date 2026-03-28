Fiscalía envió a la cárcel a hermanos implicados en ‘paseo millonario’ y secuestro de Diana Ospina

Juan Pablo y Diego Armando Goméz Cardozo aceptaron los cargos por secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. (Foto: cortesía fiscalía)

Por petición de la Fiscalía, un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez Cardozo, responsables del secuestro y hurto a Diana Ospina, víctima de ‘paseo millonario’ el pasado 22 de febrero en Bogotá.

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Según el ente acusador, estas dos personas fueron capturadas por la Policía Nacional en las localidades de Kennedy y San Cristóbal, en el sur de la ciudad.

Los elementos de material probatorio muestran cómo la víctima tomó un taxi, conducido por Juan Pablo Gómez, en el sector de Chapinero con destino a su casa.

El recorrido fue seguido por un carro particular en el que se movilizaba un grupo de hombres, del que hacía parte Diego Armando Gómez, que esperó la detención del taxi en el barrio Santa María del Lago para, posteriormente, abordarlo violentamente y secuestrar a la pasajera.

Asimismo, los asaltantes intimidaron constantemente a la mujer para obligarla a entregar dinero en efectivo y facilitar el acceso a sus cuentas bancarias y otros productos financieros, logrando de esta manera apoderarse de aproximadamente 40 millones de pesos.

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Luego de más de 40 horas de secuestro, Diana Ospina fue abandonada en la vía que conduce de Bogotá a Choachí (Cundinamarca).

Por estos hechos, una fiscal imputó a los hermanos Gómez Cardozo por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto calificado y agravado. Los cargos fueron aceptados.