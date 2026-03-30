Preocupación en Bucaramanga: Reporte Médico de Fabián Sambueza

El duelo entre Independiente Santa Fe y Atlético Bucaramanga no solo dejó emociones en el marcador, sino también una acción que encendió todas las alarmas. En los minutos finales, una fuerte entrada de Daniel Torres sobre Fabián Sambueza terminó en expulsión y con el volante ofensivo visiblemente afectado sobre el terreno de juego.

Días después, el club santandereano entregó el parte médico oficial, confirmando la gravedad del impacto. Sambueza sufrió una herida de 10 centímetros en la pierna derecha, comprometiendo piel, tejido celular subcutáneo e incluso el músculo tibial anterior . Una lesión delicada que explica la dureza de la acción y que ahora lo mantiene bajo estricta observación médica.

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El equipo informó que el jugador permanece en seguimiento constante y que su regreso dependerá de la evolución del proceso de cicatrización, por lo que no hay un tiempo estimado de baja. Su posible ausencia representa un golpe importante, teniendo en cuenta su peso en el funcionamiento ofensivo del equipo.

En el mismo comunicado, Bucaramanga también reportó la situación de Emerson Batalla , quien presenta un desgarro muscular grado I en el bíceps femoral del muslo izquierdo. El atacante ya inició su proceso de recuperación bajo la supervisión del cuerpo médico, buscando volver lo antes posible a la competencia.

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De esta manera, el equipo ‘leopardo’ no solo lidia con las consecuencias deportivas del partido, sino también con dos bajas que podrían influir en su rendimiento en las próximas fechas.

Pensando en lo que viene, Atlético Bucaramanga deberá reponerse rápidamente, ya que su próximo reto será el jueves 2 de abril frente a América de Cali, un duelo clave para sus aspiraciones. Por su parte, Independiente Santa Fe tendrá acción un día antes, el miércoles primero de abril, cuando se mida ante Llaneros FC, buscando pasar la página tras un partido que terminó marcado por la polémica y la intensidad.