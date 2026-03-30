Nanpa Básico estrena canción titulada “para terminar en nada” antes de presentar su nuevo álbum

Nanpa Básico, una de las voces más auténticas del rap latino, estrena su nuevo sencillo “para terminar en nada”, el último adelanto de su próximo álbum de estudio “que tin y que tan”, disponible el 16 de abril en todas las plataformas digitales.

El tema, impulsado por una fusión de afrobeats pausados, mantiene la narrativa introspectiva característica de Nanpa.

La canción explora la frustración de entregar todo a una relación destinada a fracasar, con versos como “tanto esfuerzo que hice para terminar en nada” y “aunque no lo entiendo, así dios lo quiso.”

Bajo la dirección creativa de Nanpa Básico y Melissa Dussan, el videoclip oficial extiende esta narrativa, llevando la carga emocional del tema a un lenguaje visual que refleja la esencia del artista.

Este lanzamiento llega tras una serie de anuncios importantes: hace menos de una semana, Nanpa reveló que su nuevo álbum “que tin y que tan” verá la luz el 16 de abril.

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2026 ha sido un año activo para el rapero. a inicios de año recibió su primera nominación a premio lo nuestro por “mi reina” junto a Hamilton, en la categoría afrobeats. además, presentó los sencillos “estuve ahí” y “me gustas” junto a Mike Bahía, ampliando su presencia en la música latina.

con más de 20 años de trayectoria, Nanpa Básico se ha consolidado como una voz imprescindible en la música urbana, fusionando rap, reggae, bolero y letras honestas que ofrecen un nuevo estándar de rap poético.

Con 6.12 millones de seguidores en redes sociales y 12.6 millones de oyentes mensuales en spotify, su autenticidad y sensibilidad lo mantienen como referente de la nueva era del género.

“para terminar en nada” ofrece un último vistazo al universo de “que tin y que tan”, un proyecto construido desde experiencias reales y emociones profundas que siguen definiendo la composición de Nanpa Básico.