Monseñor Gabriel Villa aseguró desde Tunja que Colombia que está polarizada y hay que orar por ella

Monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, arzobispo de la Arquidiócesis de Tunja, Boyacá, en la procesión de Domingo de Ramos / Foto: Caracol Radio.

Tunja

Durante la eucaristía del Domingo de Ramos, monseñor Gabriel Ángel Villa Vahos, pidió a los feligreses “orar por la patria que está atribulada y polarizada”.

Por otro lado, el arzobispo de la capital boyacense indicó que hoy en día hay muchos distractores que pretenden desviar la atención de los fieles hacia otro tipo de actividades.

“La Semana Santa para un católico es un tiempo de oración, de reflexión, de cambio, de encuentro familiar. No la reduzcamos al puente más largo del año. Qué bueno que ustedes, los aquí presentes, han decidido iniciar la Semana Santa con espíritu de fe, participando en la Eucaristía. El Señor recompense su generosidad. No nos dejemos arrebatar el don de la fe. Mantengamos el fervor. Hoy hay muchos distractores que pretenden desviar la atención de los fieles hacia otro tipo de celebración”, afirmó monseñor.

Por otro lado, monseñor Villa Vahos les pidió a los feligreses que llegaron a la Catedral Metropolitana Santiago de Tunja orar por el país, ya que pasa por un momento muy difícil.

“Aprovechemos también esta semana para orar por nuestra patria, tan atribulada y polarizada, llamada continuamente a la división, en un momento especialmente difícil, por todo lo que se juega en este año electoral. Pidamos la asistencia superior del Espíritu Santo. Decía alguien en estos días, no vamos a elegir un gobernante, vamos a elegir en qué tipo de país vamos a vivir”, recalcó.

Por último, monseñor señaló que esta es una semana para compartir en familia, reflexionar y vivir una semana llena de fe y no es para tomar vacaciones.