Las labores en el puente El Triunfo se volvieron a retomar por parte del contratista

El colapso del puente El Triunfo se registró el 25 de febrero de 2026 y hasta el momento no se conocen las causas de su caída / Foto: Caracol Radio.

Moniquirá

Según lo señala el secretario de Infraestructura de Boyacá, Leonardo José Álvarez Fonseca, las investigaciones en torno a lo sucedido con el colapso del puente están avanzando y se espera que los resultados de los análisis se conozcan pronto.

“Se está pidiendo una solicitud de peritaje a empresas especializadas, certificadas y validadas para que nos puedan dar realmente con certeza las posibles causas. Sabemos que pueden estar asociadas a diferentes factores, puede ser un factor en procesos constructivos, en procesos de detalles, de diseños, asociados al clima, asociados al apuntalamiento, en fin, una serie de factores que pudieron haber sido los causantes”, expresó Álvarez.

Mientras las investigaciones avanzan y se esperan los resultados, el contratista retomó la obra de construcción de la estructura.

“El departamento, ante esta calamidad, toma también la vocería junto con el alcalde de Moniquirá Fredy Iovanny Pardo, que ha estado muy presto a atender esta emergencia, y es así como en un gran comité que hemos sostenido con las diferentes entidades, pudimos dar el reinicio al contrato para lograr el restablecimiento de este ítem principalmente que sufrió, que fue la superestructura. Han existido solicitudes de parte de la Gobernación. También hemos estado acompañando técnicamente el proceso. Entiendo que ya está fabricándose la nueva estructura acorde a las condiciones técnicas para poder hacer el restablecimiento mediante esta acción correctiva y lograr entregar el puente este mismo año”, agregó el secretario.

Ante este panorama, el secretario de Infraestructura de la Gobernación de Boyacá envió un mensaje a los ciudadanos de Moniquirá y San José de Pare de que el puente será terminado y entregado.

“Decirles a todos los habitantes, a todas las comunidades que el puente será entregado, ya está reiniciado, tiene una prórroga de tres meses más mientras surte ese efecto de fabricación, instalación y montaje, y bueno, estamos muy pendientes como comité y como institución para dar todo el acompañamiento y el respaldo a este puente. Se ha pedido de parte del departamento el acompañamiento de la Contraloría General para acompañar todo el proceso y la validación de que las obras queden técnicamente bien ejecutadas, que no haya ningún tipo de detrimento. La Procuraduría también está haciendo una investigación preliminar y hemos estado atentos a dar todo el acompañamiento también”, dijo.

En lo concerniente a los recursos invertidos, el secretario de Infraestructura José Leonardo Álvarez señaló que no existe ningún tipo de detrimento, puesto que la inversión del gobierno departamental no se pierde, ya que el contratista tendrá que asumir los costos de esa parte de la obra.