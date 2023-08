Expresidente Uribe denunciará a Zulema Jattin por declaraciones ante la JEP

Colombia

El expresidente Álvaro Uribe confirmó que denunciará a la exsenadora Zulema Jattin tras sus declaraciones ante la JEP en las que mencionó que en 2002 visitó al exmandatario para denunciar que los paramilitares estaban, en ese entonces, prohibiendo candidatos en Córdoba a lo que según Jattin, el expresidente respondió que si no tenía pruebas de estos hechos, no denunciara.

El expresidente se pronunció frente a estas declaraciones a través de un comunicado y aseguró que aunque sí se reunió con la exsenadora, no le pidió abstenerse de realizar dicha denuncia.

“Con la dra Jattin me reuní en algunas oportunidades. Si fuera verdad que le recomendé no denunciar sin pruebas las supuestas presiones paramilitares, no es de mi estilo decir que tenía que ser una prueba escrita. Además menciona personas sobre las que nunca hablamos. Sin que tenga una sola palabra mía para acusarme inventa ante la JEP su análisis político que no se le ocurrió hace más de 20 años”.

Además, el exmandatario señaló que los hechos relacionados con la denominada parapolítica se empezaron a conocer desde noviembre de 2006.

“El tema de la “Parapolítica” en Córdoba se empezó a conocer en noviembre de 2006 cuando el Dr De la Espriella denunció la existencia del Pacto de Ralito. Ni antes ni después asistí a reuniones con parlamentarios para hablar de este tema o de temas relacionados”.

Sumado a esto Álvaro Uribe insistió en que es “risible que la JEP tome como novedosa la declaración de la señora Jattin” que se llevó a cabo en diciembre de 2022 y se conoce hasta ahora, tal como cuestiona el exmandatario “en víspera de elecciones”.