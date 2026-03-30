La Armada incorporó dos nuevas unidades marítimas para el Caribe colombiano

La Armada de colombia en la mañana del 28 de marzo a través de la institución Naval realizó la incorporación de dos nuevas unidades marítimas para fortalecer las operaciones en el Caribe Colombiano.

En medio de una ceremonia realizada por el Almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, Comandante de la Armada de Colombia se realizó el bautizo y afirmado del apabellón de dos embarcaciones.

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La incorporación es de un bote tipo patrullero de interdicción ARC “Cabo Primero Henry Moreno Nieto” y del remolcador de bahía ARC “Ciénaga de la Virgen”, los cuales estarán al servicio de la Fuerza Naval del Caribe para realizar operaciones de patrullaje, vigilancia, búsqueda y rescate en condiciones marítimas adversas; así como, ejecutar maniobras de apoyo para las unidades de superficie.

¿Cúal es la función de cada uno?

La unidad a flote bote patrullero de interdición ARC “Cabo Primero Henry Moreno Nieto”

Se identificará con el número 792 y será una embarcación de patrulla de largo alcance, vigilancia, búsqueda y rescate, de lato desempeño en estados de mar severos, además, cuanta con espacios internos para acomodación de la tripulación y capacidades para la realización de operaciones mucho más prolongadas que las unidades de reacción rápida URR tradicionales.

La Unidad de reacción rápida de alta interdicción tipo “A”, que será comandada por el Teniente de Navío, Johnny Jesús Saltarín Gale, esta nave fue construida en COTECMAR, tiene un largo de 20.3 metros, un ancho de de 5 metros y puede alcanzar una velocidad maxima de 74 kilometros por hora, además, estará integrada con once tripulantes entre ellos dos oficiales, siete suboficicales y dos infantes de marina profesionales.

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Remolcador de Bahía ARC “Ciénaga de la virgen”

Este es el segundo remolcador que adquiere la institución Naval para apoyar logísticamente en las maniobras de zarpe y atraque de las unidades mayores de superficie en la Base Naval ARC “Bolivar”; fue construido por el astrillero naval Damen en China y en su casco llevará el numero de identificación 78.

Cuenta con unas características técnicas modernas, robustas y certificadas bajo los estándares de la casa clasificadora Bureau Veritas y normas aplicables MARPOL y SOLAS, asimismo, fortalecerá la capacidad de maniobra y apoyo portuario para las unidades de superficie en el Caribe colombiano, mejorando las capacidades de apoyo logístico y el despliegue de la flota naval.

Esta embarcación será tripulada por tres marinos y estará bajo el mando del Teniente de Corbeta, Andrés Camilo Osorio Munevar.