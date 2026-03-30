Armada de Colombia intensifica dispositivos de seguridad en el Caribe durante la Semana Santa

En estrecha articulación y coordinación con las autoridades locales y regionales en el Caribe colombiano la Armada de Colombia está aunando esfuerzos para brindar las condiciones de seguridad que permitan que, en esta Semana Mayor turistas extranjeros, nacionales y locales, puedan disfrutar de los principales atractivos turísticos y religiosos, así como diferentes zonas de confluencia disponibles en los departamentos de Antioquía, Atlántico, Bolívar, César, Chocó, Córdoba, La Guajira, Magdalena, San Andrés, Santander y Sucre.

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De esta manera, en el marco del Plan Acorazado se han desplegado e intensificado los dispositivos de seguridad marítimos, fluviales y terrestres con los que cuenta la Fuerza Naval de Caribe a lo largo y ancho del Caribe colombiano; quienes, están realizando patrullajes y controles para salvaguardar la vida humana y minimizar los riesgos que afecten la seguridad de la población.

Así mismo, la Institución Naval mantiene una especial atención en las zonas protegidas de Parques Nacionales Naturales y áreas de playa con alta afluencia de turistas que disfrutan esta temporada en el Caribe, por lo cual, en articulación con la Dirección General Marítima –DIMAR- se imparten recomendaciones sobre la importancia de utilizar los muelles autorizados para el zarpe de las embarcaciones y el uso obligatorio de los elementos de seguridad personal.

De otro lado, en coordinación con la Policía Nacional, unidades de Infantería de Marina se encuentran sobre las principales vías de acceso terrestre, donde se han ubicado puestos de control no sólo para contribuir a la seguridad, sino también para realizar campañas de educación vial. Además, en los ríos se mantienen patrullajes y monitoreo constante para velar por la libre navegación fluvial.

Los tripulantes de Guardacostas, Aviación e Infantería de Marina, así como de unidades a flote de la Fuerza Naval del Caribe se encuentran en el máximo grado de alistamiento para de manera conjunta y coordinada brindar las medidas de seguridad establecidas y de esta manera aportar a la protección y atención que requieran los turistas y locales en esta temporada de Semana Santa que se extenderá hasta el próximo 05 de abril.

La Armada de Colombia continuará trabajando de manera conjunta, coordinada e interinstitucional, ratificando su compromiso con la tranquilidad de los habitantes del Caribe colombiano, a quienes invita a disfrutar la temporada turística dando cumplimiento a todas las recomendaciones impartidas para la salvaguarda de la vida humana, así como a reportar cualquier emergencia en la línea gratuita 146 de Guardacostas y 147 de Gaula Militar.