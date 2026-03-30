Golpe al narcotráfico en Boyacá debilita finanzas del ELN

Un contundente golpe al narcotráfico fue asestado en el centro del país tras la destrucción de un laboratorio de cocaína en zona rural de Santamaría, Boyacá. La operación fue ejecutada por el Ejército Nacional de Colombia, en coordinación con la Policía Antinarcóticos, como parte de las ofensivas contra economías ilícitas. El coronel Holman confirmó que «...logran la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de pasta base de cocaína, con una capacidad de dos toneladas mensuales del alcaloide...», evidenciando el alcance industrial de la estructura ilegal.

El complejo, atribuido al frente José David Suárez del ELN, estaba diseñado para abastecer mercados internacionales, consolidando una cadena de producción a gran escala. Según el Coronel Holman Gerardo Vargas Fonseca, Comandante Primera Brigada, el impacto económico es significativo: «...se logra una afectación a las finanzas del grupo armado organizado ELN... en más de 9.100 millones de pesos...», lo que representa un golpe directo a la capacidad operativa de esta estructura en la región.

Durante la intervención, las tropas incautaron más de una tonelada de droga y destruyeron grandes volúmenes de insumos químicos utilizados en el procesamiento del alcaloide. «...En el laboratorio se encontraron 1.328 kilos de clorhidrato de cocaína, 810 galones de cocaína en suspensión y abundantes insumos...», detalló el coronel Holman. Además, fue desmantelada toda la infraestructura logística, que incluía equipos industriales y artesanales clave para la producción.

La operación también permitió la destrucción de seis estructuras utilizadas para el funcionamiento del laboratorio, consolidando una afectación estructural a la cadena del narcotráfico en la zona. «...Nuestro compromiso es Colombia...», concluyó el oficial, al reiterar que las operaciones continuarán para frenar el avance de los grupos armados y sus economías ilegales, en un contexto donde Boyacá se convierte en escenario estratégico de estas acciones.