Gobierno traza plan de acción sobre derechos humanos con vigencia hasta 2036: ¿en qué consiste?

El presidente Gustavo Petro lideró el Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, 14 de enero de 2026. Crédito. Presidencia de la República

El Gobierno Nacional tiene listo un borrador de decreto, para reforzar la protección de derechos humanos en el país.

La estrategia denominada “Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos”, tendría vigencia hasta 2036 y contempla una hoja de ruta para reforzar la política de derechos humanos en Colombia.

Se trata de un documento con al menos 146 páginas, que contempla estrategias y programas para la protección de los derechos, tanto en el sector privado como en el público.

Este plan de acción está diseñado para que rija hasta el 2036, es decir que cobijaría a los próximos dos Gobiernos y hasta alcanzaría al presidente que llegue en 2034.

¿Qué más contempla el borrador de decreto?

En el documento que ya tienen listo en la Casa de Nariño, las entidades del Estado estarían obligadas a cumplir 195 acciones para erradicar los obstáculos que garantizan ”el disfrute real y efectivo de los derechos”.

De ser aprobado, cada entidad estará encargada de una responsabilidad para garantizar el cumplimiento de esta estrategia, es decir una se encargara de la ejecución de recursos, otras de los planes de acción, entre otros.

Entre los propósitos de este plan que contempla el gobierno Petro, está el reducir la inequidad, garantizar el acceso equitativo con la entrega de tierras a campesinos y comunidades étnicas, e incrementar el reconocimiento de la diversidad cultural en el país.