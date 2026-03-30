Gobierno crea Fondo para prevenir violencia de género y promover protección de mujeres periodistas
Un política pública en cumplimiento de la sentencia Bedoya Lima.
En medio de las recientes denuncias por presunto acoso sexual, el Gobierno reglamentó el Fondo “No es Hora de Callar”, una herramienta de política pública orientada a prevenir la violencia de género y fortalecer la protección de mujeres periodistas en el ejercicio de sus funciones.
Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...