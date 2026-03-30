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30 mar 2026 Actualizado 14:11

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Política

Gobierno crea Fondo para prevenir violencia de género y promover protección de mujeres periodistas

Un política pública en cumplimiento de la sentencia Bedoya Lima.

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En medio de las recientes denuncias por presunto acoso sexual, el Gobierno reglamentó el Fondo “No es Hora de Callar”, una herramienta de política pública orientada a prevenir la violencia de género y fortalecer la protección de mujeres periodistas en el ejercicio de sus funciones.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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