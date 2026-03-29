“No puedo salir ni a comprar un pan”: nuevo caso de acoso en Bogotá

Este domingo, se conoció un nuevo caso de acoso en Bogotá. Según se observa en el video, un hombre acosó a una mujer dentro de un supermercado. La víctima relata que el hombre la habría estado instigando desde que entró al recinto.

En el momento que comienza a grabar, el hombre se da cuenta y le empieza a gritar: “vístase, si no quiere que la miren”. Como reacción, la mujer pide ayuda a seguridad; mientras el hombre insiste en replicarle, con risa burlona: “Vístase. No quiere que la miren y anda así en shorts”.

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La joven, que se nota alterada y angustiada por su tono de voz, le cuestiona sus respuestas y lo sigue grabando. A pesar de los reclamos que hace la joven, el hombre le responde cada vez con más burla.

Minutos después, el hombre sale del supermercado y en ese momento, un hombre que estuvo en toda la escena le dice que la deje en paz. Allí hubo un pequeño enfrentamiento y finalmente, el hombre se retira del lugar.

El caso ha generado indignación y se ha hecho viral en redes sociales, en donde se defiende a la joven que se vio afectada por esta situación. Tras acabar este episodio, la joven se escucha en el video gritando: “y ahora me tengo que ir con miedo para mi casa”.

Reacciones ante el acoso

En redes, varias personas se han pronunciado frente a este caso. Lo que responde actualmente la Secretaría de la Mujer es que por ahora están recopilando información sobre este caso, se espera conocer más detalles en las próximas horas.

Entre otras reacciones, la concejal Heidy Sánchez cuestionó el accionar de Carulla, pues no se observó en el video ninguna acción por parte del equipo del supermercado. Sobre este tema, la concejal señaló: “me asalta la duda sobre los protocolos de atención y reacción frente a violencias basadas en género que tiene el establecimiento donde está, porque quienes reaccionaron fueron únicamente otros clientes". También se pronunció la concejal Sandra Forero Ramírez, quien dijo que: “Este tipo se cree con el derecho de acosar a una mujer, porque no le gusta como está vestida. Hagamos famoso a este acosador”.

Otra persona que se pronunció frente a este caso, fue el candidato a la presidencia Luis Guilberto Murillo, quien dijo: “Increíble que todavía haya gente que crea que el problema es cómo se viste una mujer. El problema nunca es la ropa, es la falta de educación, de respeto y de cultura de quienes creen que tienen derecho a opinar, juzgar o incomodar....Una mujer debería poder vestirse como quiera, caminar tranquila y vivir sin miedo. Lo que tenemos que cambiar no es la forma de vestir, es la forma de pensar”.