Partido Comunes pide apoyar a Iván Cepeda y Aida Quilcué: “están comprometidos con una paz estable”

Iván Cepeda y Aida Quilcué con el logo del Partido Comunes

El partido Comunes les pidió a su militancia y a sus simpatizantes respaldar la campaña de Iván Cepeda y Aida Quilcué a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, respectivamente.

En una comunicación interna, la Dirección Nacional señaló que ambos líderes políticos “son liderazgos comprometidos con la continuidad de los cambios que reclama la Nación, la implementación del Acuerdo de Paz y la construcción de una paz estable y duradera”.

“El momento que vive el país nos convoca a actuar con claridad y responsabilidad, dando continuidad al trabajo político y social que hemos construido en los territorios junto a comunidades, organizaciones y ciudadanía en general”, señaló.

Y destacó sus trayectorias “en defensa de los derechos, los pueblos, las víctimas y la justicia”, así como “su compromiso con las transformaciones sociales, representan una garantía para avanzar en el país soñado”.

El llamado también fue a disponer su trabajo colectivo y su experiencia en los territorios para, según resaltó, “seguir construyendo un país con justicia social y paz”.

Finalmente, ratificó su compromiso con la reconciliación, la justicia social y la dignidad.

“La paz es el camino”, concluyó.