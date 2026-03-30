El Ejército refuerza seguridad en Semana Santa con más de 750 soldados en Atlántico y Magdalena

Soldados ya en las vías garantizando la seguridad. Foto: cortesía Segunda Brigada.

En el marco de la campaña ‘Viaje Seguro’, más de 750 hombres y mujeres de la Segunda Brigada del Ejército se desplegarán en puntos estratégicos sobre las vías principales, secundarias y terciarias de los departamentos del Atlántico y Magdalena.

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Esto, según las autoridades, con el propósito de acompañar de manera permanente a viajeros, turistas y transportadores en sus desplazamientos.

¿Dónde estarán los soldados?

Los soldados estarán presentes en las vías como un respaldo permanente para proteger, apoyar y servir a quienes transitan por estos corredores.

“Consolidándose como un referente de confianza, tranquilidad y seguridad en los movimientos terrestres hacia los diferentes destinos turísticos”, dijo el Ejército por medio de un comunicado.

Asimismo, invitó a la ciudadanía a que, al encontrarse con un soldado en la vía, lo salude con un pulgar arriba, un símbolo sencillo que refleja que todo está bien y fortalece la confianza entre la población civil y sus Fuerzas Militares.