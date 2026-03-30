Festivales de salud y bienestar llegarán a todas las comunas y corregimientos de Medellín

Medellín

Las 16 comunas y los 5 corregimientos de Medellín podrán disfrutar a lo largo de este 2026 de los festivales Ser Saludable, cuyo principal objetivo es acercar a los territorios los servicios de salud y facilitar el acceso a la oferta institucional a la ciudadanía.

Estos festivales permitirán el acceso a diferentes servicios como vacunación, asesoría y entrega de métodos anticonceptivos, citologías, pruebas de VIH y sífilis, tamizajes de riesgo cardiovascular y nutricional, atención en salud mental, educación en salud bucal, entre otros.

La secretaria de Salud, Natalia López Delgado, afirmó que esta estrategia se llevará en conjunto con la comunidad y los movimientos comunitarios, para fortalecer la convocatoria y lograr que más personas se beneficien, permitiendo el fácil acceso a los servicios de salud para todos los habitantes de la ciudad.

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Bajo esta estrategia, la administración distrital ha podido ofrecer a la ciudadanía una oferta de salud más cercana, preventiva y equitativa, llevando los servicios directamente a las comunas y corregimientos de la ciudad, promoviendo el cuidado como una responsabilidad compartida.

A lo largo del mes de abril serán siete las comunas y dos los corregimientos en los que se realizará este festival de salud y bienestar. Para todos los interesados en conocer más, pueden consultar la agenda visitando la página web de la alcaldía de Medellín.