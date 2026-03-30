Exigen soluciones a crisis del agua en zona alta de las comunas 18 y 20 de Cali

Cali

La Personería de Cali hizo un llamado urgente a la Alcaldía para que adopte medidas inmediatas que garanticen el acceso continuo al agua potable en la zona alta de las comunas 18 y 20, donde se identifican asentamientos irregulares.

El pronunciamiento se da en medio de la crisis que derivó en protestas y bloqueos el pasado jueves en la glorieta de Siloé, por la falta del servicio.

Gerardo Mendoza, personero distrital advirtió que el acceso al agua es un derecho fundamental y señaló que, pese a los espacios de diálogo adelantados, no se evidencian soluciones eficaces que superen la problemática.

“No es aceptable que la solución de fondo se prolongue mientras la comunidad sigue siendo afectada. Hemos sido claros, se necesita soluciones estructurales más allá de cualquier medida temporal. Desde la personería continuaremos haciendo seguimiento permanente para que se garantice este derecho”, señaló.

Con el objetivo de analizar soluciones para las comunas afectadas, la Alcaldía de Cali se comprometió a instalar una mesa de concertación y crear una comisión técnica que iniciará sesiones el próximo 7 de abril.

La administración distrital también anunció medidas inmediatas como el envío de carrotanques para atender el abastecimiento de agua en estos sectores, mientras avanzan las soluciones de fondo.

“Vamos a traer maquinaria técnica, carrotanques con las especificaciones para esta zona y darle un manejo adecuado a una problemática histórica que aquí no se ha solucionado en mucho tiempo”, indicó Fernando Grillo Rubiano, secretario de Gobierno de Cali.

Por su parte, EMCALI explicó que no puede prestar el servicio en estos sectores por tratarse de asentamientos irregulares fuera de su cobertura. Sin embargo, indicó que continuará brindando apoyo técnico mientras se buscan soluciones de fondo.