Capturan a cuatro presuntos ladrones que tenían azotada la vía Cali – Dapa

Cuatro presuntos delincuentes, tres adultos y un menor de edad, fueron detenidos en medio de un operativo en la vía que conecta a Cali con el corregimiento de Dapa, en jurisdicción de Yumbo.

Los hechos se registraron en el sector del mirador, donde, según las autoridades, los implicados habrían interceptado a una familia para despojarlos de sus pertenencias mediante intimidación con armas de fuego. Entre las víctimas se encontraba un menor de cinco años.

Según Policía, la rápida reacción de las unidades permitió ubicar e interceptar a los sospechosos a la altura del kilómetro cinco, logrando la captura de los tres adultos y la aprehensión del menor.

Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego, 11 cartuchos, un vehículo particular y una motocicleta Ampliar Durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego, 11 cartuchos, un vehículo particular y una motocicleta Cerrar

El general Herbert Benavidez, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que durante el procedimiento fueron incautadas dos armas de fuego, 11 cartuchos, un vehículo particular y una motocicleta que, al parecer, eran utilizados para cometer los hurtos en esta vía.

En el operativo también se recuperaron elementos robados como dispositivos electrónicos, tarjetas bancarias y joyas, los cuales estaban ocultos debajo de los asientos del vehículo en un compartimiento adaptado para esconder tanto pertenencias como armas.

Tres adultos y un menor fueron sorprendidos tras un presunto hurto a una familia Ampliar Tres adultos y un menor fueron sorprendidos tras un presunto hurto a una familia Cerrar

Según las autoridades, los capturados y el menor aprehendido fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación y se encuentran en proceso de judicialización.