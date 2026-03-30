¿Escalada de intolerancia? Policías fueron atacados y heridos en el barrio Girardot en Bucaramanga

Bucaramanga

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, se refirió a una situación que se presentó en el barrio Girardot en Bucaramanga, donde en medio de un operativo uniformados fueron atacados y resultaron heridos.

“Es reprochable desde todo punto de vista lo que ocurrió en el barrio Girardot”, comentó el general Quintero al referirse a un caso que inició cuando los uniformados realizaban labores de patrullaje y detectaron una agresión en vía pública.

El oficial explicó que “unos policías van haciendo sus labores de patrullaje, observan a un sujeto que está agrediendo a un habitante en condición de calle, como es obligación de la Policía, llegan a evitar que sea agredido este habitante de calle y los ciudadanos se arremeten contra la Policía”.

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En medio del procedimiento, la situación se salió de control debido al comportamiento de algunos presentes. “Están en estado de embriaguez, están consumiendo licor en esa zona y eventualmente algunos estarían bajo efectos de sustancias alucinógenas”, precisó el comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga.

Sobre el procedimiento, confirmó que “ahí fue capturada una persona y fue judicializada por ataque a funcionarios públicos”, mientras que las autoridades están a la espera de que se verifique si uno de los policía atacados, tiene alguna lesión de consideración.