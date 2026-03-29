El rifirrafe entre expresidente Uribe y el Gobierno Petro por cifras de educación

Todo comenzó con el anuncio que hizo el expresidente Álvaro Uribe desde el día anterior, asegurando que iba a desmentir algunas cifras que había mencionado el presidente Gustavo Petro durante su entrevista con el influencer Westcol.

De acuerdo con el exmandatario, el presidente habría mentido al afirmar que “400.000 nuevos jóvenes están en universidades, estudiando gratuitamente”. Según señaló en un documento que compartió Uribe en sus redes sociales, la cifra real de jóvenes en las universidades durante todo el Gobierno Petro sería mucho menor, apenas 190.000, cuando la promesa fue llegar a los 500.000.

Además, se despachó con otros aspectos en educación:

Señaló que la política de gratuidad de este Gobierno no ha sido muy amplia;

Indicó que la promesa de aumentar la infraestructura tampoco se ha cumplido, pues solo se habría logrado entregar una universidad nueva y 8 proyectos de dotación de 42 prometidos;

Criticó el manejo de los créditos de ICETEX y recordó la terminación de los subsidios que se entregaban a los estudiantes que tenían créditos en la entidad;

Finalmente, cuestionó la imposición de impuestos que afectan a las instituciones educativas, como el del patrimonio, del que se han quejado muchas instituciones educativas por la afectación económica que les deja.

¿Qué respondió el Gobierno de Petro ante las acusaciones de Uribe?

Unas horas más tarde, el ministro de Educación, Daniel Rojas, le respondió al expresidente asegurando que las cifras entregadas son desactualizadas. Si bien aceptó que la cifra de los 400.000 jóvenes en las universidades del país es apenas un dato preliminar, señaló que los datos que entrega Uribe son imprecisos.

“Uribe, dígale a sus asesores que, cuando le den cifras, sean actualizadas para no pasar por mentiroso. Efectivamente, 190.000 nuevos estudiantes entraron a la educación superior pública durante este gobierno, pero con corte al segundo semestre de 2024. La cifra actualizada, usando la misma medición para todos los periodos, sería así:

Petro 2023 - 2025: 347.000

Duque 2019 - 2022: 200.019

Santos 2015 - 2018: 57.882″.

Indicó que la cifra entregada para el periodo de Petro, no tiene en cuenta los datos preliminares de los estudiantes que entraron en el primer semestre de este año. Adicionalmente, aseguró que con lo pronosticado, se lograría llegar a la cifra meta de los 500.000 jóvenes.

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Desde el ministerio también se defendieron, asegurando que la inversión en educación de este Gobierno ha sido muy superior a la de los anteriores:

Gobiernos Uribe I, II e Iván Duque: $1,6 billones

Gobiernos de Juan Manuel Santos: $0,9 billones

Gobierno de Gustavo Petro: $7,5 billones.

Finalmente, el ministro de Educación hizo un duro cuestionamiento al expresidente asegurando que en su gobierno “asesinaban jóvenes inocentes y los hacían pasar como bajas militares, le sacaron los ojos a la juventud, nosotros les ofrecemos educación pública gratuita y de calidad. Es una diferencia que no se borra con las mentiras de un fascista en decadencia”.