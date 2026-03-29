Terminal de Transporte de Barranquilla proyecta movilizar más de 200 mil pasajeros en Semana Santa

La Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla proyecta un alto flujo de viajeros durante la temporada de Semana Santa 2026, con una movilización estimada de más de 200.000 pasajeros entre salidas y llegadas, y cerca de 7.000 despachos de buses.

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Así lo confirmó su gerente, Jorge Camargo, quien destacó que la temporada inició el pasado 26 de marzo con un incremento progresivo en el movimiento de usuarios.

El directivo resaltó que, a diferencia de años anteriores, donde predominaban las salidas, actualmente se registra un mayor número de llegadas. Para esta Semana Santa, se estima que al menos 100.000 personas ingresen a la ciudad a través de la terminal terrestre.

“También hemos tenido acompañamiento de la Secretaría de Turismo que hacen una campaña de sensibilización de los sitios turísticos del departamento y de la ciudad. Hemos coordinado jornadas de apoyo del Tránsito de la Policía de Soledad para que todas las personas que nos visiten o lleguen a la ciudad, o partan de Barranquilla tengan la tranquilidad de vivir una experiencia cómoda, segura y confiable desde la Terminal Metropolitana de Transporte de Barranquilla”, señaló el gerente.

En cuanto a los destinos más solicitados, se destacan ciudades como Cartagena, Santa Marta, Riohacha, Medellín y Mompox, especialmente por turismo de playa y religioso.

Finalmente, el gerente hizo un llamado a los usuarios a comprar sus tiquetes únicamente en taquillas oficiales, evitando el transporte ilegal.