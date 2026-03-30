Ejército capturó a tres personas por delitos de lesa humanidad en San Jose del Guaviare. (Foto: cortesía Ejército)

La operación se desarrollo en medio de un allanamiento y registro en el barrio Modelo, la vereda El Retiro y el barrio las Palmas, donde se realizaron las capturas por los delitos de homicidio agravado, en concursos con fabricación de armas de fuego municiones y accesorios.

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Los capturados, presuntamente harían parte de un grupo delincuencial organizado conocido como Los del triángulo, durante la operación se incautó

1 Revolver calibre 38.

Munición

Varios celulares

Trajeras SIM

Dinero en efectivo

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 37 Seccional, donde avanzan los procesos judiciales correspondientes.

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Está operación fue realizada por las tropas del Batallón de Infantería N,º 19, orgánico de la Vigésima Segunda Brigada, en coordinación con el Batallón de Fuerzas Urbanas N.º4, la Sijín y el Departamento de Policía del Guaviare.