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30 mar 2026 Actualizado 22:28

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Orden Público

Ejército capturó a tres personas por delitos de lesa humanidad en San Jose del Guaviare

Los capturados presuntamente harían parte de un grupo criminal denominado Los del Triángulo.

Ejército capturó a tres personas por delitos de lesa humanidad en San Jose del Guaviare.(Foto: cortesía Ejército)

Ejército capturó a tres personas por delitos de lesa humanidad en San Jose del Guaviare. (Foto: cortesía Ejército)

Ejército capturó a tres personas por delitos de lesa humanidad en San Jose del Guaviare.(Foto: cortesía Ejército)

Sara Carolina Rojas Bueno

La operación se desarrollo en medio de un allanamiento y registro en el barrio Modelo, la vereda El Retiro y el barrio las Palmas, donde se realizaron las capturas por los delitos de homicidio agravado, en concursos con fabricación de armas de fuego municiones y accesorios.

Lea también: Ejército capturó a presunto integrante del Clan del Golfo en el departamento del Meta

Los capturados, presuntamente harían parte de un grupo delincuencial organizado conocido como Los del triángulo, durante la operación se incautó

  • 1 Revolver calibre 38.
  • Munición
  • Varios celulares
  • Trajeras SIM
  • Dinero en efectivo

Los detenidos fueron dejados a disposición de la Fiscalía 37 Seccional, donde avanzan los procesos judiciales correspondientes.

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Está operación fue realizada por las tropas del Batallón de Infantería N,º 19, orgánico de la Vigésima Segunda Brigada, en coordinación con el Batallón de Fuerzas Urbanas N.º4, la Sijín y el Departamento de Policía del Guaviare.

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