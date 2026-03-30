Edwin Cardona tras triunfo de Nacional ante el Pasto: “No hemos ganado todavía”

Atlético Nacional derrotó 1-2 a Deportivo Pasto en el estadio Departamental Libertad, en uno de los juegos más atractivos de la fecha 14 del fútbol colombiano, puesto que enfrentaba a los dos líderes del certamen y en donde, el vencedor, se aseguraría un lugar en los cuartos de final del torneo.

Edwin Cardona, capitán Verdolaga en el compromiso, destacó, en rueda de prensa, la actuación del equipo y dejó en claro que todavía no se ha conseguido nada, a pesar de mantener el liderato y llegar a los 30 puntos en el torneo.

“Hicimos un gran trabajo, contra un gran rival, por algo está peleando la punta y obviamente el campeonato. Es rescatable venir a quitarles puntos, cuando no había perdido de local”, comentó Cardona al final del partido en diálogo con los medios.

El volante añadió: “Se ve el trabajo que venimos haciendo, agradecerle a esa gente que hoy nos acompañó, a seguir por este camino, no hemos ganado nada todavía. Es un partido importante para nosotros, pero ahorita descansar y pensar en el miércoles”.

Sobre el cierre picante del encuentro, resaltó: “El partido se puso así, pero rescato que el equipo siempre se comportó a la altura y para eso está uno, para ayudar, aportar y como lo he dicho siempre, desde donde me toque, hoy me tocó en el terreno de juego”.

Con 30 puntos, Nacional estará recibiendo el próximo miércoles al Cúcuta Deportivo por la fecha 15 del campeonato, juego que se disputará en el estadio Atanasio Girardot a partir de las 8:30PM.