Duitama asegura recursos para agua, residuos y vivienda

La administración de Duitama intenta avanzar en soluciones de largo plazo para problemas que han marcado a la ciudad durante años: el manejo de residuos y el acceso al agua. La alcaldesa Ingrid Rocío Bernal confirmó la consecución de recursos clave para el programa ambiental. «...Logramos asegurar 2.000 millones de pesos del gobierno nacional para el programa Basura Cero...», afirmó, destacando que la iniciativa busca transformar la gestión de residuos.

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El tema del agua aparece como uno de los más críticos en la agenda municipal. La mandataria explicó que se lograron avances importantes en la planeación de infraestructura. «...Avanzamos junto con el Ministerio de Vivienda en la viabilización del plan maestro de acueducto y alcantarillado...», señaló, en referencia a un proyecto que ha sido históricamente aplazado y que resulta clave para el crecimiento urbano.

En las zonas rurales, la situación es aún más compleja, por lo que se priorizan soluciones comunitarias. «...Seguimos trabajando en el fortalecimiento de cinco acueductos veredales, llevando soluciones concretas a nuestras comunidades rurales...», indicó Bernal, reconociendo las brechas entre el área urbana y el campo.

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Además, la administración proyecta intervenir en el déficit habitacional. «...Estamos gestionando desde ya programas de mejoramiento para dignificar las condiciones de muchas familias...», afirmó. Sin embargo, el reto será traducir estos anuncios en obras ejecutadas, en una ciudad donde la ciudadanía exige resultados concretos. «...Duitama necesita resultados y en eso estamos trabajando todos los días...», concluyó.