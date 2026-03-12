“Esperamos que pueda demostrar su inocencia”: Partido Conservador sobre Wadith Manzur

El Partido Conservador se pronunció sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de acusar a varios congresistas por el escándalo de presuntas coimas relacionadas con la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y Unidad para la Gestión del Riesgo.

Es de recordar que este miércoles, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión extraordinaria, decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista.

La medida de aseguramiento en centro carcelario cobijó a Wadith Alberto Manzur, del Partido Conservador, y Karen Manrique, de las curules de Paz.

Tras conocerse la decisión, el Partido Conservadoraseguró en un comunicado que respetan las decisiones de la justicia. “El Partido Conservador Colombiano respeta y acata las decisiones de la Justicia. Reiteramos nuestra confianza en las instituciones y en la autonomía de la justicia, pilares del Estado Social de Derecho”, afirmaron.

Y agregaron: “Las decisiones judiciales deben ser acatadas dentro del marco institucional que rige nuestra democracia. Al mismo tiempo, recordamos que toda persona goza de la presunción de inocencia y del derecho a ejercer su defensa con todas las garantías que consagra la ley”, indicó.

En todo caso, defendieron al representante: “Esperamos que en este proceso el Representante Manzur pueda presentar sus argumentos y demostrar su inocencia”, agregó el partido.

Pero señalaron que pondrán en marcha sus propios procedimientos internos: “El Partido activará los mecanismos éticos y disciplinarios previstos en sus estatutos, garantizando siempre el debido proceso. Reiteramos nuestro compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto por las instituciones”.