Trump dice que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros por el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que Irán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.

En respuesta a reporteros a bordo del avión presidencial esta tarde, el mandatario señaló que Irán aceptó permitir el paso de los navieros mañana lunes como un regalo y señal de respeto a EE.UU.

El mandatario insistió además en que las negociaciones con Irán van por buen camino y que ambos países lograrán un acuerdo muy pronto.

Las declaraciones de Trump, sin embargo, llegan en medio de un aumento en la presencia militar de EE.UU. en Medio Oriente, con el despliegue de unos 50.000 efectivos en total y con supuestos planes por parte del Pentágono para una incursión terrestre en Irán, según filtraciones a medios estadounidenses.

La situación en el estrecho de Ormuz

Este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos habla en público de negociaciones, pero en secreto planea un ataque terrestre, por lo que Irán está esperando la llegada de los soldados estadounidenses desplegados recientemente en Oriente Medio.

EEl Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó el sábado del despliegue del buque de ataque anfibio USS Tripoli, con 3.500 efectivos adicionales, además de aeronaves de transporte y combate, así como unidades anfibias de ataque y tácticas.

Trump, quien asegura que Washington está negociando con Teherán, ha pospuesto hasta el 6 de abril el ultimátum dado a Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz o de lo contrario destruirá sus centrales eléctricas.

Las encuestas coinciden en que más de la mitad de los estadounidenses se oponen al despliegue terrestre de soldados en Irán, cuando han fallecido trece militares de EE.UU. y más de 300 han resultado heridos desde que estalló el conflicto el 28 de febrero.

Trump contempla “tomar el petróleo” de Irán y no descarta ocupar la isla de Jarg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería “tomar el control del petróleo” del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio.

En una entrevista concedida al diario Financial Times, Trump sostuvo que Washington cuenta con “muchas opciones” militares y económicas frente a Teherán, incluyendo la eventual toma de esa infraestructura estratégica, aunque reconoció que una operación de ese tipo implicaría una presencia prolongada sobre el terreno.