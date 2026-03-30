Buga se prepara para recibir más de 180 mil visitantes en Semana Santa

Buga

Guadalajara de Buga, reconocida como uno de los principales destinos de turismo religioso en Colombia, se prepara para vivir una de sus temporadas más importantes del año, Semana Santa.

Según proyecciones del Sistema de Información Turística del Valle (SITUR), la ciudad espera recibir más de 180 mil visitantes, distribuidos en 69 mil nacionales, cerca de 2.200 internacionales y 108.787 internos, lo que representa un crecimiento cercano al 2,7% frente a 2025. Además de las actividades religiosas, la agenda incluye jornadas culturales y turísticas.

“Tendremos más de 10 procesiones por el centro historio de nuestro municipio, por nuestros barrios, también nuestro encuentro folclórico de danza religiosa internacional, donde tendremos destino invitado Ecuador y departamentos de nuestro país, además de nuestras artesonarías religiosas Ciudad Señora”, informó Karol Martínez alcaldesa de Buga.

En cuanto a la seguridad, la mandataria destacó que el pie de fuerza fue reforzado con más de 130 uniformados de la Policía y el Ejército. Además, se instaló un Puesto de Mando Unificado para el monitoreo permanente por parte de las autoridades y organismos de socorro, con el objetivo de garantizar la seguridad de propios y visitantes.

Durante este periodo festivo, el municipio generaría alrededor de 13,70 millones de dólares y la ocupación promedio de alojamiento alcanzaría aproximadamente el 62,6%, reflejando una demanda estable con un crecimiento moderado.

La Ciudad Señora, hogar de la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, recibe cada año a más de 1.200.000 feligreses.