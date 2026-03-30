Falleció Aura Lucia Mera: Luto en el periodismo y la cultura en Cali

Aura Lucia Mera, periodista, columnista y exdirectora de Colcultura, falleció en Cali después de sufrir graves quebrantos de salud.

En sus escritos en diarios como El País de Cali y El Espectador, tuvieron un estilo crítico, a veces mordaz para referirse a los temas de la región y de Colombia, sin ahorrarse en sus opiniones.

Siendo directora de Colcultura, Aura Lucia Mera, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, tuvo el privilegio de acompañar a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel, como delegada del Gobierno Nacional.

Fue esposa del canciller y exministro de Estado Rodrigo Lloreda Caicedo, con quien tuvo sus cuatro hijos, entre ellos el exministro Francisco José Lloreda Mera, así como Aura Lucía, María Mercedes y Rodrigo.

Sobre el fallecimiento de Aura Lucia Mera, escribió su amigo el escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal:

“Fue una mujer berraca, como pocas. Doblegó la vida con la fiereza con que le ganó la batalla al alcoholismo y la drogadicción. Y como me lo escribió su hijo, el exministro Kiko Lloreda al comunicarme su muerte: “se fue a dar nuevas batallas contra molinos de viento desde la dimensión que a ella le dé la gana”.

El director de la Biblioteca Departamental, Fernando Tamayo, expresó en sus redes sociales:

“Su partida deja un vacío inmenso en el comité gestor de nuestro festival de lectura de Cali “Oiga, Mire, Lea”, donde su visión fue brújula y motor. Más allá de su invaluable aporte institucional, extrañaremos a la mujer disruptiva y franca que siempre fue”.