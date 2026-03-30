Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

30 mar 2026 Actualizado 13:55

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cali

Falleció Aura Lucia Mera: Luto en el periodismo y la cultura en Cali

Columnista critica, mordaz y sin freno para decir lo que pensaba

Aura Lucía Mera. Foto: Colprensa

Aura Lucía Mera. Foto: Colprensa

Aura Lucía Mera. Foto: Colprensa

Darío Gómez Perlaza@dargope

Cali

Aura Lucia Mera, periodista, columnista y exdirectora de Colcultura, falleció en Cali después de sufrir graves quebrantos de salud.

En sus escritos en diarios como El País de Cali y El Espectador, tuvieron un estilo crítico, a veces mordaz para referirse a los temas de la región y de Colombia, sin ahorrarse en sus opiniones.

Siendo directora de Colcultura, Aura Lucia Mera, durante el gobierno del presidente Belisario Betancur, tuvo el privilegio de acompañar a Gabriel García Márquez a recibir el Premio Nobel, como delegada del Gobierno Nacional.

Fue esposa del canciller y exministro de Estado Rodrigo Lloreda Caicedo, con quien tuvo sus cuatro hijos, entre ellos el exministro Francisco José Lloreda Mera, así como Aura Lucía, María Mercedes y Rodrigo.

Sobre el fallecimiento de Aura Lucia Mera, escribió su amigo el escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal:

“Fue una mujer berraca, como pocas. Doblegó la vida con la fiereza con que le ganó la batalla al alcoholismo y la drogadicción. Y como me lo escribió su hijo, el exministro Kiko Lloreda al comunicarme su muerte: “se fue a dar nuevas batallas contra molinos de viento desde la dimensión que a ella le dé la gana”.

El director de la Biblioteca Departamental, Fernando Tamayo, expresó en sus redes sociales:

“Su partida deja un vacío inmenso en el comité gestor de nuestro festival de lectura de Cali “Oiga, Mire, Lea”, donde su visión fue brújula y motor. Más allá de su invaluable aporte institucional, extrañaremos a la mujer disruptiva y franca que siempre fue”.

Darío Gómez Perlaza

Darío Gómez Perlaza

Soy periodista de Caracol Radio en Cali, Colombia, hace 33 años. Cumplo funciones como jefe del servicio...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir