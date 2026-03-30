Boyacá refuerza seguridad ante llegada masiva de turistas

La Semana Santa, uno de los momentos de mayor afluencia turística en Boyacá, obligó a las autoridades a desplegar un operativo de seguridad a gran escala. El coronel Freddy Barbosa confirmó que «...tnemos dispuesto más de 1.400 miembros de la institución para reforzar las actividades de prevención y seguridad ciudadana...», en un plan que cubrirá los 123 municipios del departamento.

El dispositivo incluye presencia en carreteras, zonas urbanas y puntos turísticos. «...Tenemos 12 puntos de prevención en las diferentes vías del departamento más 23 puntos de control...», explicó Barbosa, anticipando un flujo vehicular que podría superar el millón de ingresos durante la temporada.

El desafío no es solo logístico, sino también cultural y religioso. «...El departamento en esta temporada tiene dos aristas importantes, el tema turístico y el religioso..», indicó el oficial, señalando que municipios como Chiquinquirá y Sogamoso concentran gran parte de las visitas.

Las autoridades también hicieron énfasis en la prevención desde la ciudadanía. «...Que tengan elementos de protección... y si dejamos nuestras residencias solas, que un vecino esté atento...», recomendó el comandante, en un contexto donde el aumento de turistas suele venir acompañado de riesgos en seguridad y convivencia.