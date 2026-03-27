Medicina Legal identificó 63 de los 69 cadáveres del accidente aéreo en Puerto Leguízamo

“Las granadas y la pólvora comenzaron a estallar, lo que obligaba a todos a agacharse”: testigo del accidente aéreo en Putumayo

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que se han identificado 63 cadáveres de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo.

“En el marco de la atención al accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se culminó con el abordaje de los 69 cuerpos recuperados, de los cuales se han logrado identificar un total de 63 cuerpos”, señaló el Instituto.

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También se conoció que los 6 cuerpos de las víctimas que faltan por identificar se encuentran en proceso de cotejo de muestras genéticas ya tomadas a los familiares.

“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación, garantizando el rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, expresó Medicina Legal.

Las víctimas identificadas son: