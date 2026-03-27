Medicina Legal ya culminó el abordaje de los 69 cuerpos del accidente aéreo en Puerto Leguízamo

Avión de la Fuerza Aérea Colombiana se accidentó en Puerto Leguízamo

Justicia

El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que ya se culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados del accidente aéreo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo.

Hasta el momento, se han logrado identificar 54 cadáveres del siniestro de la aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que se precipitó a tierra en la mañana del pasado lunes festivo 23 de marzo.

Entre tanto, 15 cuerpos se encuentran en proceso genético para la toma de muestras con los familiares.

“El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informa que, en el marco de la atención al accidente aéreo ocurrido el 23 de marzo de 2026 en Puerto Leguízamo, Putumayo, en el que se vio involucrada una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, se culminó el abordaje de los 69 cuerpos recuperados, de los cuales se lograron identificar 54 y 15 se encuentran en proceso genético para la toma de muestras con los familiares”, señaló el Instituto.

Se espera que en aproximadamente tres días se termine la identificación de los cuerpos.

“El Instituto espera terminar, en el lapso de 48 a 72 horas, el proceso de recolección y estudio de muestras de los 15 cuerpos pendientes por identificar”, señaló el Instituto.

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Las víctimas identificadas son:

Listado de víctimas identificadas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo en Putumayo. Foto: Medicina Legal Ampliar Listado de víctimas identificadas del accidente aéreo en Puerto Leguízamo en Putumayo. Foto: Medicina Legal Cerrar

El Instituto informó que, para el proceso de identificación de las víctimas del siniestro aéreo, se dispuso de doce equipos forenses interdisciplinarios, conformados por 57 funcionarios, entre médicos forenses, odontólogos, antropólogos, genetistas, técnicos y personal de apoyo.

“El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, señaló Ariel Emilio Cortés Martínez, director de Medicina Legal.