Restaurantes frecuentados por camioneros en Cundinamarca eran usados para esconder droga
Las capturas e incautaciones se logradas en este operativo fueron gracias a las denuncias de la ciudadanía.
Cundinamarca
En medio de un operativo en contra el microtráfico de estupefacientes, la Policía de Cundinamarca incautó en un restaurante del municipio de Puerto Salgar cinco equipos móviles, más de 100 dosis de marihuana, 150 dosis de cocaína y diversos elementos utilizados para la dosificación de las sustancias.
Además, capturaron en flagrancia a cuatro personas por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el corregimiento de Puerto Libre.
“Los capturados actuaban como dinamizadores de venta de estupefacientes en la modalidad express afectando principalmente a los transportadores de carga pesada y a la comunidad”, aseguró el comandante de la Policía de Cundinamarca, el coronel Mauricio Herrera.
Estas capturas e incautaciones se lograron gracias a las denuncias de la ciudadanía. Los capturados ya fueron presentados ante un juez de control de garantías quien legalizó la captura.
Juliana De Los Ríos
Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....