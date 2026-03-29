Restaurantes frecuentados por camioneros en Cundinamarca eran usados para esconder droga. Foto: Suministrada Policía de Cundinamarca.

Cundinamarca

En medio de un operativo en contra el microtráfic o de estupefacientes, la Policía de Cundinamarca incautó en un restaurante del municipio de Puerto Salgar cinco equipos móviles, más de 100 dosis de marihuana, 150 dosis de cocaína y diversos elementos utilizados para la dosificación de las sustancias.

Además, capturaron en flagrancia a cuatro personas por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en el corregimiento de Puerto Libre.

“Los capturados actuaban como dinamizadores de venta de estupefacientes en la modalidad express afectando principalmente a los transportadores de carga pesada y a la comunidad”, aseguró el comandante de la Policía de Cundinamarca , el coronel Mauricio Herrera.

Estas capturas e incautaciones se lograron gracias a las denuncias de la ciudadanía. Los capturados ya fueron presentados ante un juez de control de garantías quien legalizó la captura.