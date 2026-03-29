Presidente Petro confirma la candidatura de Colombia para Corte Penal Internacional: perfil de jueza

Este domingo se cierra el plazo para que los Estados miembros de la Corte Penal Internacional propagan sus jueces para la Corte Penal Internacional. En su vigésimo quinto período de sesiones, se hará la elección de 6 jueces para la corte y la votación se llevará a cabo entre el 7 y el 17 de diciembre de 2026, durante la Asamblea de los Estados Partes, que se celebra en las Naciones Unidas en Nueva York.

En representación de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), la única juez que fue postulada fue la colombiana Diana Carolina Olarte Bácares, que competirá con otros 10 jueces de diferentes partes del mundo por los 6 puestos en esta organización.

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La postulación de Olarte en este proceso la confirmó el presidente Gustavo Petro este domingo, en sus redes sociales, en donde escribió: “Nuestra candidata para ser juez en la Corte Penal Internacional es Carolina Olarte Bácares, gran defensora de los derechos humanos y del derecho de gentes en el mundo”.

¿Quién es Diana Carolina Olarte Bácares? Perfil

Diana Olarte es una abogada de la Pontificia Universidad Javeriana, tiene un magíster en Derecho Internacional de la Universidad Robert Schuman de Estrasburgo y es Doctora en Derecho de la Universidad de París 1 Panthéon-Sorbonne. Ha sido consultora y asesora en derecho internacional, arbitraje de inversiones, derechos humanos y empresa. Entre 2020 y 2023, fue decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana de abril de 2020 a enero de 2023.

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Actualmente, es miembro de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, miembro de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, del Consejo Directivo de la Global Business and Human Rights Scholars Association y fundadora de la Academia Colombiana de Derecho Internacional –ACCOLDI. Hace 3 años, Olarte es la embajadora de Colombia en Países Bajos y hace una semana, la Cancillería hizo su postulación formal para que participara en las elecciones a jueces en la CPI.

Durante este evento en la cancillería, Carolina Olarte se refirió a su candidatura, dijo que “es un acto de confianza y a su vez un acto de compromiso con el rol fundamental de la Corte Penal Internacional, en particular, en la lucha contra la impunidad de los crímenes más atroces, así como en el rol fundamental que cumple para mantener la justicia, la paz y la seguridad internacional”.