Fiscalía de Corte Penal Internacional cerrará su oficina en Caracas por falta de “progreso real”

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) anunció este lunes que cerrará su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” con Venezuela en materia de “complementariedad”, el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país sudamericano en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

Caracas siempre rechazó esta investigación, alegando que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El Gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

Argentina pide respuestas a la CPI

Por su parte, Argentina exigió a la Corte una respuesta “inmediata” ante los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos Venezuela y denunció que la situación en el país sudamericano “se ha deteriorado aún más” tras las “elecciones fraudulentas de julio de 2024”.

El representante de Argentina, Diego Emilio Sadofschi, lamentó la falta de avances del tribunal desde que la Fiscalía de la CPI anunciara en 2021 el cierre del examen preliminar y la apertura formal de la investigación sobre Venezuela, y denunció que continúan “las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y otros crímenes de lesa humanidad perpetrados por el régimen venezolano”.