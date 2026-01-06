Bogotá: Familia denuncia presunto abuso sexual contra su hijo de tres años por su cuidadora

Según el testimonio del padre de la víctima, el menor fue presuntamente abusado por su cuidadora, en un jardín infantil en el sur de Bogotá. Los hechos habrían ocurrido el 14 de noviembre de 2025.

Al llegar su casa, el padre detectó lesiones en la zona intima del menor, por lo que el menor fue llevado de urgencia al Hospital Meissen, donde se activó el protocolo de “código blanco” por este posible abuso.

“Mi hijo ese día salió a la 1 de la tarde. Cuando el llegó a la casa, me dijo que quería ir al baño. Yo le solté el cordón de su pantalón y le vi las lesiones que tenía en sus partes íntimas. Inmediatamente, llamé a la señora que lo cuidaba y ella no supo darme ninguna explicación”, dijo el padre de la víctima.

Según el padre, el niño permaneció cuatro días hospitalizado, por las lesiones y quemaduras de grado dos. Además, habría señalado a su cuidadora como responsable, mencionando el uso de un secador de cabello.

“Los psicólogos del ICBF hablaron con el. Mi hijo dice que las lesiones se las hicieron con ventilador. Sin embargo, estuvimos buscando cual era el objeto. Le mostramos un secador de pelo y aseguró que fue con ese objeto”, agregó el padre.

Finalmente, este caso ya fue reportado al ICBF y a las autoridades judiciales para adelantar las investigaciones y medicina Legal evaluará si existen secuelas permanentes. Por otro lado, la mujer que, presuntamente cometió el abuso sexual, no da claridad a los padres de familia de que fue lo que sucedió.