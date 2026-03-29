Fiscalía logró la judicialización de inspector de policía presunto responsable de violencia sexual

La Fiscalía General de la Nación logró la judialización de José Arturo Figueredo, inspector sexto de Policía de Soacha (Cundinamarca), como presunto responsable de hechos de violencia sexual contra tres guardas de seguridad.

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Según la Fiscalía estos casos ocurrieron entre 2022 y 2025 en las instalaciones de la inspección.

Las víctimas del caso son tres mujeres de 23, 30 y 42 años, que soportaron insinuaciones íntimas en y agresiones de tipo sexual. Las denuncias recibidas y los elementos probatorios recaudados dan cuenta de que el acusado probechó el temor de las guardas de vigilancia, así como la posición dominante y de jerarquía sobre ellas, para someterlas a actos en contra de su voluntad durante los turnos de trabajo.

En uno de los hechos reportados incluso habría abusado sexualmente de una de las mujeres.

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Una fiscal del Centro de Atención Integral para las Víctimas de Abuso le imputó los delitos de acto sexual violento en nueve oportunidades y acceso carnal violento en una oportunidad. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de libertad en el lugar de residencia con monitoreo de dispositivo electrónico.