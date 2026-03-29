Los turistas que llegaron a Boyacá para Semana Santa fueron recibidos con los brazos abiertos

La Gobernación de Boyacá entregó 20 tickets de la felicidad a los viajeros que estarán disfrutando de la Semana Mayor en el departamento / Foto: Caracol Radio.

Tunja

En el peaje de Albarracín, que es la puerta de ingreso al departamento de Boyacá, el gobierno departamental, en cabeza del gobernador Carlos Andrés Amaya Rodríguez, le dieron la bienvenida a los turistas que llegan a esta región para vivir la Semana Santa.

Con el ticket de la felicidad y muchos premios, los visitantes se quedaron con un pedacito de Boyacá y la satisfacción que disfrutarán de todas las actividades religiosas, culturales y musicales durante la Semana Mayor en el departamento.

“Entregamos en el peaje de Albarracín al ingreso del Departamento de Boyacá 20 tickets de la felicidad, hospedaje y planes turísticos para que nuestros visitantes se sientan felices de venir a esta tierra y tengan deseos de volver. De esta manera estamos dando inicio de la Semana Santa aquí acompañados de nuestra Policía, con el comandante de Policía del Departamento, de nuestro Ejército, con el comandante de la Primera Brigada, de la Policía Metropolitana de Tunja y decirles a todos los turistas que está todo listo para que puedan pasar una Semana Santa feliz, segura y tranquila”, aseguró el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.

La campaña ¡Siente, Cree y Vive!, que fue presentada por el mandatario de los boyacenses, es un espacio para que todos los turistas puedan llegar al departamento a disfrutar no solo de la Semana Santa, sino de sus grandes bondades.

“La idea es que los turistas puedan sentir la alegría de venir a esta tierra, disfrutar de sus montañas, disfrutar de la Semana Santa en los 123 municipios y sobre todo vivirla, vivirla en Boyacá. También estamos recibiendo turistas internacionales, un número que viene en aumento y bueno, con todos los turistas nacionales esperamos que se movilicen más de un millón de vehículos en esta Semana Santa”, agregó Amaya.

Tanto el Departamento de Policía de Boyacá, como la Policía Metropolitana de Tunja y el La Primera Brigada del Ejército Nacional dispondrán de un gran dispositivo en los 123 municipios para brindarle seguridad a propios y visitantes.

“Quiero invitar a todas y todos los colombianos a venir a Boyacá, vengan a esta tierra hermosa, esta tierra llena de fe, llena de amor por las tradiciones religiosas y esperamos nosotros que sea este el destino predilecto de los colombianos como lo fue el año pasado. Invitar por supuesto a todos los boyacenses a recibir bien a los turistas, a atenderlos, a abrazarlos, que como la Ruana abriga al turista nuestra familia, nuestras familias, nuestros boyacenses abriguen a los turistas como familia”, recalcó el Gobernador.