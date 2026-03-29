En Cartagena policía promueve sustitución de la palma de cera para celebrar domingo de ramos

En el marco de la estrategia integral ‘Semana Santa Segura, la Policía Nacional en Cartagena de Indias, durante la tradicional celebración del Domingo de Ramos, llegó a los diferentes planteles religiosos con actividades de prevención y control para evitar el uso de la palma de cera, así mismo, se entregaron plantas vivas que no afectan la biodiversidad.

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Así, el Grupo de Carabineros y Protección Ambiental realizó campañas de sensibilización en iglesias, sitios de peregrinación, plazas de mercado y lugares de gran afluencia de personas. El objetivo fue abordar a la población para informar sobre la importancia de la flora en el equilibrio de los ecosistemas

Recordemos que las personas que sean sorprendidas comercializando o usando la Palma de Cera, serán judicializados por delitos ambientales, contemplados en los artículos 29 de la ley 1453 “ilícito aprovechamiento de los recursos naturales” y artículo 33 de la ley 1453 “daño en los recursos naturales”.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, invita a la comunidad a seguir cooperando de manera oportuna con las autoridades para avanzar en la reducción de los delitos que afectan la convivencia y seguridad ciudadana.